Пушилин сообщил, что в ДНР меры противодействия дронам ВСУ корректируют ежемесячно. Фото: АГ ДНР

Власти ДНР и силовые структуры ежемесячно корректируют меры противодействия украинским беспилотникам. Об этом ТАСС на полях ПМЭФ сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

По его словам, изменения вносятся ежемесячно - противник меняет тактику, меняются и ответные меры. Это борьба технологий, поэтому подходы и способы защиты постоянно обновляются.

В защите Республики от дронов задействованы и войсковые системы ПВО, и система РЭБ «Купол Донбасса», которая постоянно наращивает свои возможности. Плюс сводные мобильные огневые группы из числа сотрудников ФСБ, МВД и Росгвардии.

- Эта работа также проходит и по защите объектов, - добавил Глава ДНР.

Ранее Глава ДНР сообщил, что в регионе создадут добровольческое подразделение «БАРС-ДНР» для борьбы с атаками украинских беспилотников. Новое подразделение займется защитой критической инфраструктуры, социальных учреждений и безопасностью жителей.

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