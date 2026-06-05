Синоптики прогнозируют переменную облачность в течение дня, есть вероятность небольших осадков. Фото: ТГ/Кулемзин

В пятницу жители и гости столицы ДНР смогут насладиться комфортной июньской погодой. При этом возможны небольшие осадки. Расскажем, какой будет погода в Донецке 5 июня 2026 года.

Температура воздуха

Утром столбики термометров покажут около +14-16°C. Днем температура воздуха поднимется до +22-24°C, что создаст по настоящему летнее настроение. Ночью температура останется на комфортном уровне - около +18-20°C.

Осадки

Метеорологи прогнозируют переменную облачность в течение дня. Есть вероятность небольших осадков - возможен кратковременный дождь, местами с грозами. Ветер будет дуть преимущественно с востока и северо востока. Его скорость составит 2-3 м/с, с кратковременными порывами до 5-6 м/с.

Атмосферное давление

Атмосферное давление будет в пределах нормы, около 742-743 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

5 июня 2026 года отмечается день Левона Огуречника (иногда его называют Конопляником). В этот день православная церковь чтит память обретения мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского - выдающегося архипастыря XI века.

В народном календаре эта дата тесно связана с огородными работами. Считалось, что 5 июня - главный день для посадки огурцов. Крестьяне верили: если не успеть высадить рассаду до этого дня, хорошего урожая уже не будет. Отсюда и поговорка: «На Левона огурцы сей - урожай большой имей».

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