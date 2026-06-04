Заброшенные шахты в ДНР могут перепрофилировать

Заброшенные шахты могут стать основой для новых экономических проектов. Фото (архив): Официальный сайт ДНР

В ДНР планируют дать вторую жизнь заброшенным угольным предприятиям. Глава Республики Денис Пушилин в интервью Владимиру Соловьеву сообщил о перспективах использования подземных выработок, которые могут стать основой для новых экономических проектов как в ближайшем будущем, так и после завершения специальной военной операции.

По словам Пушилина, главной привлекательностью заброшенных шахт являются их уникальные особенности, а именно поддержание постоянной температуры внутри выработок вне зависимости от времени года. Кроме того, уже проведенные ранее коммуникации значительно снижают объем необходимых инвестиций для старта.

- Ничего не нужно выдумывать. Водоотливные комплексы у нас все равно будут работать. Соответственно, эта часть проблемы уже решена по факту. Вентиляция и прочее тоже там работает. Огромнейшие площади выработки точно нужны, и мы будем использовать, - заявил Глава Республики.

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