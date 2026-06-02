«Феникс» запустил чат-бот в мессенджере МАХ

Чат-бот «Мой Феникс» предлагает удобный и интуитивно понятный функционал для решения широкого спектра вопросов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Оператор мобильной связи «Феникс» запустил свой чат-бот в национальном мессенджере МАХ. Это решение соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Чат-бот «Мой Феникс» предлагает удобный и интуитивно понятный функционал для решения широкого спектра вопросов. С его помощью можно оперативно проверить баланс, остатки трафика, минут и SMS, а также оставить заявку о качестве связи или связаться с оператором.

Помимо этого, в МАХ стали доступны услуги «Вам звонили» (информирует о пропущенных вызовах) и «Голосовая почта» (позволяет получать аудиосообщения продолжительностью до 60 секунд).

Активировать эти и другие услуги можно несколькими способами: через личный кабинет абонента, с помощью USSD-запросов или непосредственно через чат-бот «Мой Феникс». Для подключения услуг в боте необходимо пройти авторизацию, выбрать раздел «Управление счетом» - «Услуги» - «Подключить услуги» и следовать дальнейшим инструкциям.

Отметим, что поддержка чат-бота «Мой Феникс» в мессенджере Telegram прекращена. Все взаимодействие с поддержкой и управление услугами теперь осуществляется исключительно в МАХ.

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