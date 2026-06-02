В Волновахскую ЦРБ доставили партию гуманитарной помощи

Поступившая помощь облегчит процесс лечения жителей Волновахи. Фото: ТГ/Волошин

В Волновахскую центральную больницу доставили гуманитарную помощь. Об этом сообщил сенатор России от ДНР Александр Волошин, который вместе с депутатами Народного Совета Республики, членами фракции «Единая Россия» и благотворительным фондом «Герой нашего времени» в рамках партийной акции «Добрые дела» организовал ее доставку.

Сенатор отметил, что это не первый случай оказания помощи больницам Волновахи.

- В этот раз при сборе необходимых позиций для гуманитарного груза также ориентировались на запрос самого учреждения, - рассказал Волошин.

Депутаты Народного Совета ДНР лично доставили партию медицинских изделий и расходных материалов, которые в настоящее время крайне необходимы учреждению. В состав гуманитарного груза вошли ортопедические корсеты, комплекты хирургической одежды и белья, стоматологические аспираторы, костыли, наборы для рентген-кабинета и многое другое.

- Рад, что наша помощь облегчит процесс лечения жителей Волновахи, - подчеркнул сенатор.

