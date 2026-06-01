Автоматическая система распределения жилья устроила многих жителей Мариуполя

В городе активно распределяют квартиры из муниципального жилищного фонда (архивное фото)

В Мариуполе продолжается прием граждан по вопросам распределения компенсационного жилья. Работа организована во всех четырех управах внутригородских районов. Об этом сообщил глава города Антон Кольцов.

Он поделился позитивной оценкой хода процесса.

- Отрадно, что большинство мариупольцев устроил вариант распределения, подобранный автоматической системой, - заявил Кольцов.

По словам главы Мариуполя, данная автоматизированная система учитывает все критерии, прописанные в действующем законодательстве, по каждому положительному решению о предоставлении компенсационного жилья.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе распределили и выдали уже 2656 квартир из муниципального жилищного фонда. В приморском городе 474 квартиры отремонтированы под ключ, 1076 находятся в стадии активного ремонта. Еще 1029 квартир войдут в ремонт в ближайшее время.

