Команда МФЦ ДНР оказывает поддержку Донецкому реабилитационному детскому дому

Руководитель ГБУ «МФЦ ДНР» Полина Кувалдина поздравила всех с Днем защиты детей. Фото: ТГ/Кувалдина

С начала 2024 года команда Многофункционального центра Донецкой Народной Республики (МФЦ ДНР) оказывает всестороннюю помощь Донецкому реабилитационному детскому дому. В этом учреждении проходят лечение, восстановление и реабилитацию дети, которые особо нуждаются в заботе, внимании и человеческом тепле. Об этом сообщила руководитель ГБУ «МФЦ ДНР» Полина Кувалдина.

- Для нас это не просто помощь - это ответственность и искреннее желание быть рядом с теми, кто ежедневно сталкивается с непростыми жизненными испытаниями, - подчеркнула она.

Руководитель МФЦ ДНР поблагодарила весь медперсонал реабилитационного центра за их преданность делу, заботу и бесконечную человечность. Именно благодаря их труду дети получают шанс на восстановление, развитие и полноценную жизнь.

В День защиты детей Полина Кувалдина пожелала каждому ребенку быть окруженным добром, любовью и вниманием, и чтобы в жизни детей было как можно больше поводов для улыбок, радости и веры в чудо. Она также призвала всех взрослых вместе строить мир, в котором дети смогут быть счастливыми и свободными.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецком Доме молодежи «30/09» прошел масштабный фестиваль, посвященный Дню защиты детей

Активисты «Движения Первых» подготовили для детей ДНР порядка 20 праздничных площадок (подробнее)