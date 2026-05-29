Глава ДНР Денис Пушилин вместе с сенатором России Александром Волошиным вручил удостоверения ветерана боевых действий 12 сотрудникам отдельного боевого тактического формирования «Каскад». Получение статуса ветерана стало важным шагом в признании заслуг бойцов, которые внесли значительный вклад в защиту страны.
Сотрудники ОБТФ «Каскад» встали на защиту Родины по зову сердца, не думая о привилегиях или наградах. Вернувшись к мирной жизни, они продолжают демонстрировать стойкость духа и высокую гражданскую ответственность.
- Мы гордимся нашими воинами, которые своими подвигами приближают Победу, - подчеркнул Денис Пушилин.
Глава ДНР отметил, что главная задача властей - восстановить справедливость и отдать долг защитникам. Совместно с Министерством обороны и Министерством внутренних дел была проделана большая работа. Теперь сотрудники ОБТФ «Каскад» имеют возможность оформить в филиале фонда «Защитники Отечества» по ДНР удостоверения ветерана боевых действий и получить все положенные социальные гарантии.
- Спасибо каждому защитнику за мужество и героизм. Вместе мы обязательно победим, - заявил Денис Пушилин.
