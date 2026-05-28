В Донецке открылся первый офис Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций.

- Это настоящий дом для тех, кто с честью пронес сквозь годы понятия долга, братства и взаимовыручки, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин.

Он добавил, что ветераны сами создали музей с трофейными экспонатами - как прошлых войн, так и современности. Здесь участники событий будут делиться воспоминаниями с молодежью, рассказывать настоящую историю страны.

Многие из них прошли Афганистан и другие горячие точки, а в 2014 году и с началом СВО встали на защиту Донбасса. Глава ДНР на открытии вручил ветеранам медали «За освобождение Мариуполя».

Ранее сообщалось, что заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин совершил рабочую поездку в Донецкую Народную Республику. Совместно с Главой ДНР Денисом Пушилиным вице-премьер посетил объекты восстановления в столице региона.

