Ямальцы строят в Волновахе две многоэтажки, во Владимировке - восемь домов. Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Восстановление Волновахи держат на контроле специалисты из Ямала. Первый замдиректора Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО Артем Плешкунов съездил в Волновахский округ, чтобы лично проверить, как идут работы на объектах, которые строят и восстанавливают ямальцы.

Сейчас в работе несколько объектов. В самой Волновахе возводят две многоэтажки - на 30 и 18 квартир. Во Владимировке ремонтируют восемь домов, всего там будет 565 квартир. В селе Донское строят общежитие на 350 мест. А в селе Никольское восстанавливают Свято-Васильевский храм.

С 2022 года ямальские строители уже отремонтировали больше 200 многоквартирных домов - улучшили жилищные условия трем тысячам семей. Также они восстановили 120 социальных объектов: школы, детсады, больницы, МФЦ, спортивные и культурные учреждения. На этот год запланировано 18 объектов.

Ранее сообщалось, что Свято-Иверский женский монастырь в Донецке, разрушенный обстрелами ВСУ, восстановят в два этапа.

