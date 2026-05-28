Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР передает опыт в другие регионы

Пушилин заявил, что в ДНР работает больше всего координаторов фонда «Защитники Отечества». Фото: АГ ДНР

Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР является одним из самых крупных в стране. Он не только помогает ветеранам боевых действий в Республике, но и передает свой опыт в другие регионы. Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал Глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, в Республику приезжали и руководители фонда, и представители администрации Президента, которые курируют эту тему.

- Мы в очередной раз сейчас выступаем неким пилотом, потому что тот опыт, который у нас в регионе, мы сейчас пускаем в муниципалитеты, - сказал он.

Пушилин отметил, что в ДНР работает больше всего координаторов фонда «Защитники Отечества».

Филиал открылся в мае 2023 года. Он помогает участникам боевых действий с лечением, реабилитацией, протезированием, а также предоставляет психологическую, юридическую и другую помощь.

Ранее Глава ДНР сообщил, что вооруженные формирования Украины постоянно бросают свежие силы в Рай-Александровку, сколько бы ни теряли.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи в ДНР

В ДНР российские войска уничтожили бронетранспортер ВСУ М113 производства США (подробнее)