В МФЦ ДНР рассказали, как дистанционно узнать о готовности документов

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Донецкой Народной Республики (МФЦ ДНР) напоминает жителям о возможности дистанционно отслеживать статус готовности своих документов, избегая необходимости личного посещения отделений. Об этом сообщила руководитель ГБУ «МФЦ ДНР» Прилина Кувалдина.
По словам Кувалдиной, сотрудники МФЦ часто сталкиваются с ситуацией, когда заявители обращаются в отделения исключительно для того, чтобы уточнить, готовы ли их документы.
- Личное посещение отделения в данном случае необязательно, - подчеркнула она.
Теперь узнать о готовности документов жители ДНР могут несколькими простыми способами:
через чат-бот МФЦ ДНР в мессенджере MAX;
по номеру контакт-центра МФЦ ДНР 119.
- Эти сервисы позволяют быстро получить актуальную информацию о статусе заявления без ожидания и посещения отделения, - добавила Полина Кувалдина.
