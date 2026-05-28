Как избежать очередей в МФЦ ДНР: Руководитель центра дала несколько советов

В связи с возросшим спросом на отдельные услуги некоторые посетители предпочитают занимать очередь заранее, однако делать это не рекомендуется. Фото: ТГ/Кувалдина

Руководитель МФЦ ДНР Полина Кувалдина напомнила, что большинство отделений многофункциональных центров Республики по вторникам осуществляют прием граждан, начиная с 10:00. Вместе с тем, она обратила особое внимание на возможность предварительной записи и призвала граждан не приходить к отделениям значительно раньше начала рабочего времени, чтобы избежать неудобств.

В связи с возросшим спросом на отдельные услуги некоторые посетители предпочитают занимать очередь заблаговременно. Однако, по словам Кувалдиной, такое поведение может иметь негативные последствия для здоровья.

- Длительное ожидание на улице может негативно сказаться на самочувствии, особенно людей пожилого возраста и граждан с хроническими заболеваниями, - подчеркнула руководитель МФЦ.

Для иллюстрации текущей ситуации в своем телеграм-канале Полина Кувалдина опубликовала фотографию входа в одно из отделений, сделанную в 10:18. По ее словам, на данный момент ситуация стабилизировалась, и прием граждан осуществляется в штатном режиме.

В МФЦ ДНР настоятельно рекомендуют гражданам воспользоваться услугой предварительной записи. Это можно сделать несколькими способами:

через чат-бот МФЦ ДНР в MAX;

по телефону контакт-центра МФЦ ДНР: 119.

