Глава Минспорта ДНР встретился с выпускниками училища олимпийского резерва

Министр спорта и туризма ДНР Максим Швец стал почетным гостем на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года, в Донецком училище олимпийского резерва имени Сергея Бубки. Министр лично поздравил выпускников с успешным завершением обучения в одном из ведущих учреждений спортивной подготовки региона.
Максим Швец подчеркнул, что нынешние выпускники - это будущее спорта Донбасса.
- Уверен, что полученные здесь знания, дисциплина и воля к победе помогут им уверенно войти во взрослую жизнь и прославлять наш регион новыми рекордами, - заявил министр.
Помимо этого, Максим Швец посетил общеобразовательную школу №135, где также принял участие в праздновании последнего звонка. Обращаясь к школьникам, министр отметил, что позади остались шумные перемены и беззаботное детство, а впереди - взрослая жизнь с ее первыми серьезными испытаниями. Министр пожелал ребятам удачи, собранности и веры в свои силы.
- Убежден, вы достойно справитесь с этой задачей, ведь вы - молодежь Донбасса, закаленная и целеустремленная, - подчеркнул он.
