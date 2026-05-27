Глава Минспорта ДНР встретился с выпускниками училища олимпийского резерва

Министр принял участие в торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года, в Донецком училище олимпийского резерва имени Сергея Бубки. Фото: ТГ/Швец

Министр спорта и туризма ДНР Максим Швец стал почетным гостем на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года, в Донецком училище олимпийского резерва имени Сергея Бубки. Министр лично поздравил выпускников с успешным завершением обучения в одном из ведущих учреждений спортивной подготовки региона.

Максим Швец подчеркнул, что нынешние выпускники - это будущее спорта Донбасса.

- Уверен, что полученные здесь знания, дисциплина и воля к победе помогут им уверенно войти во взрослую жизнь и прославлять наш регион новыми рекордами, - заявил министр.

Помимо этого, Максим Швец посетил общеобразовательную школу №135, где также принял участие в праздновании последнего звонка. Обращаясь к школьникам, министр отметил, что позади остались шумные перемены и беззаботное детство, а впереди - взрослая жизнь с ее первыми серьезными испытаниями. Министр пожелал ребятам удачи, собранности и веры в свои силы.

- Убежден, вы достойно справитесь с этой задачей, ведь вы - молодежь Донбасса, закаленная и целеустремленная, - подчеркнул он.

Спортсмен из ДНР стал чемпионом Европы по грэпплингу ноу-ги

Никита Степаненко в составе сборной России завоевал золото в весовой категории до 100 кг (подробнее)