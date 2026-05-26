Артем Жога оценил восстановление объектов инфраструктуры в Ясиноватой. Фото: ТГ/Жога

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил Ясиноватую - подшефную территорию Челябинской области в ДНР.

Он осмотрел обновленный парк имени Машиностроителей, который благоустроили в прошлом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Большую помощь в реконструкции оказал Южный Урал. В парке появились спортплощадка, скейтпарк, большая детская зона, доделывают амфитеатр.

Недавно челябинцы взялись за восстановление одной из главных достопримечательностей Ясиноватой - Дворца культуры машиностроителей. К концу осени в здании 1956 года закончат капремонт системы теплоснабжения, сделают кровлю, фасад и окна. После завершения работ там откроют специализированный молодежный центр.

- Выражаю огромную благодарность мастерам Южного Урала, губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и всем шефам-регионам: благодаря вашему труду и заботе Донбасс стремительно преображается, - сказал Жога.

Ранее Артем Жога почтил память своего сына Владимира Жога на «Донецком море».

