В бомбоубежище Донецка почтили память погибших в боях за аэропорт. Фото: Минмол ДНР

В Донецке прошла церемония возложения цветов в память о мирных жителях и бойцах, погибших во время боев за аэропорт. Об этом «КП Донецк» сообщили в Минмоле ДНР.

Мероприятие организовала «Народная Дружина» вместе со Следственным управлением СК России по ДНР, СОБР «Восток-Донецк» и Главным управлением Росгвардии по ДНР, военной комендатурой, бойцами интербригады «Пятнашка» и волонтерами национального центра помощи по ДНР. Все прошло в здании бомбоубежища.

Участники прочитали стихи о тех событиях, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к импровизированному мемориалу.

242 дня длился штурм аэропорта в Донецке. За это время пострадали тысячи мирных людей, а бойцы держали оборону, рискуя собой ради других. В тот же день открыли фотовыставку о событиях, с которых начался вооруженный конфликт на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в Донецке активисты «Молодой Гвардии Единой России» возложили цветы к мемориалу памяти погибших мирных жителей Куйбышевского района ко Дню начала боев за аэропорт.

