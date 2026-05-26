Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили два бронетранспортера «Stryker» производства США в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Там добавили, что бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю.
- Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Куртовка, Рай-Александровка, Дружковка, Тихоновка, Артема, Николаевка, Краматорск и Константиновка в ДНР, - рассказали в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что ВС РФ группировки войск «Запад» продолжают выбивать ВСУ из Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Также российские войска нанесли поражение ВСУ в районе населенных пунктов Пришиб и Святогорск.
Кроме того, сообщалось, что дети-партизаны из Артемовска сорвали атаку вооруженных формирований Украины, украв с их позиций порох.
