Воспитанница школы «Локомотив» из ДНР взяла золото на Всероссийском пони-форуме

Воспитанница конно-спортивной школы ДНР Милана Королева выиграла «Кубок регионов». Фото: ТГ/Швец

Донецкая Народная Республика вновь заявила о себе на высшем спортивном уровне. Воспитанница конно-спортивной школы «Локомотив» из Макеевки Милана Королева стала чемпионкой на Всероссийском пони-форуме.

Успех был достигнут спортсменкой в дисциплине конкур. Об этом сообщил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

- Наша спортсменка, воспитанница спортивной школы «Локомотив», Милана Королева на соревнованиях по конкуру «Кубок регионов», прошедших в рамках Всероссийского пони-форума 2026, продемонстрировала отличную подготовку и завоевала золото, - подчеркнул глава ведомства.

Особого внимания заслуживают условия, в которых проходили соревнования. Как отметил министр, юной наезднице пришлось выступать на незнакомых лошадях, что сделало ее достижение еще более весомым.

- Поздравляю нашу юную чемпионку и ее тренера Еву Несину с заслуженной наградой! - добавил Максим Швец.

