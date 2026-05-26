В Мариуполе за неделю обновили более четырех километров сетей уличного освещения

Энергетики провели технические работы во всех районах Мариуполя. Фото: МАХ/Кольцов

Энергетики за неделю обновили более четырех километров сетей наружного освещения в Мариуполе. Об этом сообщил глава городского округа Антон Кольцов.

Он отметил, что специалисты муниципального предприятия «Мариупольгорсвет», задействовав восемь единиц спецтехники, выполнили внушительный объем работ. Были смонтированы и отремонтированы 4200 метров кабеля, установлены 142 энергосберегающих светильника, а также демонтированы 435 метров устаревшего и непригодного к эксплуатации провода.

- Энергетики провели технические работы во всех районах Мариуполя, - подчеркнул Антон Кольцов.

Напомним, ранее в Мариуполе рассказали, куда можно сообщить о проблемах с уличным освещением. В «Мариупольгорсвете» предоставили контактные данные для оперативного информирования об аварийных ситуациях. В случае обнаружения неисправностей, таких как повреждение опоры, оборванный провод, искрение или полное отсутствие освещения на улице, в квартале или районе, специалисты готовы оперативно отреагировать.

