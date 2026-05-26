На месте работали 40 специалистов и 8 единиц техники МЧС России. Фото: max.ru/mchsdnr

В понедельник, 25 мая, в поселке Седово произошел крупный пожар, спровоцированный ударом БПЛА ВСУ. Украинские беспилотники атаковали один из местных пансионатов, в результате чего возникло сильное возгорание. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР.

По данным ведомства, атака произошла ближе к утру. Удар привел к возгоранию двухэтажного здания с цокольным этажом. Пламя стремительно охватило всю площадь здания.

В Седово сотрудники МЧС России ликвидировали крупный пожар из-за удара БПЛА ВСУ

Ликвидация пожара продолжалась на протяжении всего дня. Работу осложняли угроза возможных повторных ударов со стороны ВСУ и риск обрушения поврежденных конструкций, которые представляли серьезную опасность для работающих на месте специалистов.

В итоге, усилиями пожарных команд удалось полностью потушить огонь на территории площадью 900 квадратных метров. В борьбе с пламенем участвовали 40 сотрудников МЧС России и 8 единиц спецтехники.

- К счастью, погибших и пострадавших нет, - подчеркнули в пресс-службе МЧС.

