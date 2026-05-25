Шесть девушек из ДНР стали призерами конкурса «Королева Боспора» в Крыму. Фото: «Краса Донбасса»

Шесть жительниц ДНР завоевали награды на конкурсе красоты «Королева Боспора» в Крыму. Об этом сообщила администрация донецкого конкурса «Краса Донбасса».

Ангелина Данилова стала победительницей в одной из главных номинаций - «Краса Боспора». Она вошла в топ-4 финалисток. Мария Александрова получила титул «Краса Юга России RU». Яна Яценко и Мария Демьянцева стали первыми вице-мисс в своих возрастных категориях. Главный титул - «Королева Боспора 2026» - достался Варваре Бровченко из Симферополя.

Ранее сообщалось, что на сцене Донецкого музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна состоялась двенадцатая премьера сезона. Речь идет о спектакле «Развод с оркестром» по пьесе Ивана Алифанова. Его постановкой занимался режиссер Владимир Быковский.

Кроме того, Глава ДНР Денис Пушилин поздравил бильярдиста Ростислава Гузова с победой в XIV турнире по бильярдному спорту «Кубок мэра Москвы».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пушилин поздравил бильярдиста из ДНР с победой на «Кубке мэра Москвы»

Глава ДНР подчеркнул, что школа спорта в Республике сильна и воспитывает чемпионов высокого уровня (подробнее)