В Мариуполе ведут очистку городских автомагистралей

Работы ведутся как с применением спецтехники, так и вручную. Фото: МАХ/Кольцов

В Мариуполе продолжают очищать городские автомагистрали от накопившихся пыли и мусора. Глава городского округа Антон Кольцов сообщил, что сотрудники муниципального учреждения «Мариупольавтодор» сосредоточили свои усилия на ряде ключевых участков улично-дорожной сети.

Работы ведутся как с применением спецтехники, так и вручную. Дорожные работники тщательно расчищают бордюрные зоны проезжей части на улице Казанцева возле Центрального рынка, улице Сенной и в переулке Нахимова.

Тем временем вакуумно-уборочные машины работают на улицах Гранитной и 60 лет СССР. На улицу Заозерную направлены вакуумно-уборочный прицеп «Бродвей» и поливомоечная машина для проведения комплексной очистки. На проспекте Ленина борется с пылью еще одна поливомоечная машина.

- Всего в работах по уборке городских дорог задействовано 9 единиц специализированной техники, - заявил Антон Кольцов.

