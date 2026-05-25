В Макеевке завершили ремонт дорог сразу на двух важных участках

В ДНР продолжают восстанавливать дорожную инфраструктуру. Как сообщили в Минтрансе Республики, бригады из Подмосковья завершили укладку нового дорожного покрытия сразу на двух важных участках в Макеевке общей протяженностью более 2 километров.

Первый отремонтированный участок протянулся на 750 метров от улицы Кремлевской до пересечения с улицей Ферганской. Второй участок длиной около 1,5 километра обновлен от улицы Немировича-Данченко до пересечения с улицей Шопена.

Для минимизации неудобств для автомобилистов ремонтные работы проводились в основном ночью. Для укладки нового покрытия использовалась современная асфальтобетонная смесь типа А16-Вн, которая отличается высокой износоустойчивостью и увеличенным сроком службы.

Тем временем в поселке Урзуф Мангушского округа ДНР дорожники из Нижнего Новгорода приступили к ремонту улицы Чапаева на участке до улицы Островского. На данный момент специалисты занимаются расчисткой и фрезерованием старого покрытия. Следующим этапом станет отсыпка щебеночно-песчаной смеси, после чего начнется укладка нового асфальта.

