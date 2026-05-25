«Купол Донбасса» за сутки уничтожил 14 дронов ВСУ в ДНР

В ДНР продолжают пресекать попытки противника атаковать территорию региона беспилотниками.

В ДНР продолжают пресекать попытки ВСУ атаковать территорию региона беспилотниками. Эффективная работа средств противовоздушной обороны и сводных мобильных огневых групп позволила нейтрализовать и уничтожить 14 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Штабе обороны Республики.

- За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 14 дронов противника, - заявили там.

В Штабе обороны ДНР обратились к жителям с напоминанием о необходимости соблюдать бдительность. В случае обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов или любых подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывоопасными, следует незамедлительно обратиться в экстренные службы по соответствующим телефонным номерам.

Напомним, что за неделю в ДНР отразили 63 атаки БПЛА ВСУ. В Володарском округе ДНР украинские беспилотники пытались ударить по электроподстанции.

