В музей Мариуполя передали капсулу с ленинградской «Дороги Жизни». Фото: Администрация Мариуполя

В музей Мариуполя передали капсулу с ленинградской «Дороги Жизни». Об этом сообщили в Администрации городского округа Мариуполь.

- В рамках торжественных мероприятий, приуроченных к четвертой годовщине освобождения города, советник Губернатора Ленинградской области, почетный профессор МГУ имени Куинджи А.И. и руководитель проекта «Побратимы-Победители» Юрий Паламарчук, совершил торжественную передачу капсулы с фрагментами земли из Музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни», - рассказали в Администрации Мариуполя.

Там уточнили, что реликвию передали в фонды филиала Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что на Поклонной горе в Музее Победы в Москве открылась выставка «Мариуполь – Город воинской славы». Фотопроект посвящен четвертой годовщине освобождения Мариуполя от ВСУ, а также 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 20-й годовщине со дня официального установления статуса «Город воинской славы» в Российской Федерации.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вдохновил их подвиг»: О чем новая компьютерная игра «Куинджи, 93», действия которой происходят во время боевых действий в Мариуполе

Корреспондент «КП Донецк» прошел игру «Куинджи, 93» (подробнее)