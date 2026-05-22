В ДНР подвели итоги 11-й Республиканской недели безопасности дорожного движения. Фото: Минтранс ДНР

В Донецкой Народной Республике подвели итоги 11-й Республиканской недели безопасности дорожного движения, которая прошла с 11 по 17 мая 2026 года. В итоговом круглом столе принял участие министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

- Минтрансом совместно с нашими коллегами-общественниками, с депутатским корпусом, учебными заведениями пытаемся всячески привлечь внимание общественности к безопасности на дорогах общего пользования и в целом к безопасности дорожного движения, - сказал Бондаренко.

А ректор Донецкой академии транспорта Ирина Энглези рассказала, что за 11 лет в Республиканской неделе безопасности дорожного движения приняли участие более 250 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические акции по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Инспекторы напоминают водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мариуполе подвели итоги первого сезона конкурса «Росмолодежь.Гранты»

В первом сезоне конкурса «Росмолодежь.Гранты» приняли участие более 140 жителей Мариуполя (подробнее)