В ДНР группировка войск «Центр» уничтожила три станции РЭБ ВСУ

Группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи, а также нанесла поражение десяти вражеским бригадам в районах Белозерского, Райского, Доброполья, Белицкого, Шевченко, Василевки, Новоалександровки, Нового Донбасса в Донецкой Народной Республике и Новоподгородного в Днепропетровской области.

- Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы, - отмечают в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение в ДНР. Противник потерял до 140 военнослужащих, четыре американские бронемашины HMMWV, 19 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, ВС РФ уничтожили бронетранспортеры и роботизированные комплексы украинских боевиков на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике.

