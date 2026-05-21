«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР (архивное фото)

За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Российские войска также нанесли поражение шести бригадам противника в районах Стенки, Никоноровки, Рай-Александровки, Николаевки, Артема, Подольского, Алексеево-Дружковки, Краматорска и Константиновки в Донецкой Народной Республики.

- Противник потерял до 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины HMMWV производства США, 19 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что антитеррористическое подразделение «Горыныч» донецкого Управления ФСБ вместе с 4-й бригадой «Южной» группировки войск России продолжает охоту на украинских диверсантов в Константиновке. Бойцы выследили и ликвидировали три вражеские диверсионно-разведывательные группы, а также склад боеприпасов для беспилотников.

Кроме того, ВС РФ уничтожили бронетранспортеры и роботизированные комплексы украинских боевиков на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике

