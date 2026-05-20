В Енакиево бывший кинотеатр «Орион» станет современным молодежным центром. Фото: ВК/Дрозденко

В Енакиево в бывшем здании кинотеатра «Орион» появится новый современный молодежный центр. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- В проекте должно появиться несколько разных пространств под одной крышей: сцена для выступлений и городских мероприятий, спортивный зал, коворкинги и кофейная зона. Поручил подготовить техническое задание для медиацентра: здесь должны быть созданы условия для молодежных редакций, школьных и студенческих команд, ребята, которые хотят учиться писать, снимать, монтировать, вести городские страницы и рассказывать о жизни Енакиево на своем языке, - рассказал Дрозденко.

На обустройство молодежного центра регион-шеф направит 143 миллиона рублей. Дрозденко поручил передать объект заказчику до 30 июня 2026 года.

Ранее губернатор Ленобласть рассказал, какую поддержку оказывает регион детям Енакиево. Он сообщил, что На территории лицея информационных технологий появится стадион, беговая дорожка, площадки для баскетбола и большого тенниса.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Енакиево строители Ленобласти восстанавливают детсад «Рябинка»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверил ход восстановления детского сада «Рябинка» в Енакиево (подробнее)