В ДНР разминировали 193 гектара сельхозугодий.

В Донецкой Народной Республике по состоянию на 3 мая 2026 года разминировали 193 гектара сельхозугодий. Эта работа позволяет аграриям безопасно проводить посевную кампанию и постепенно расширять площади обрабатываемых земель.

- Параллельно в республике продолжается системная работа по государственному кадастровому учету земель сельскохозяйственного назначения. По данным на 1 мая 2026 года кадастровый учет осуществлен в отношении 252 240 земельных участков, - рассказали в Министерстве сельского хозяйства ДНР.

Все эти работы являются частью развития агропромышленного комплекса Республики.

Ранее сообщалось, что заместитель Председателя Правительства ДНР - министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Артем Крамаренко провел рабочую встречу с временно исполняющим полномочия главы Старобешевского округа Алексеем Черкашиным. Стороны обсудили поддержку аграриев.

