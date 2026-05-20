На Добропольском направлении ВС РФ уничтожили украинскую технику. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили бронетранспортеры и роботизированные комплексы украинских боевиков на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Расчеты операторов ударных FPV-дронов войск беспилотных систем в составе группировки войск «Центр» в ходе комплексного удара уничтожили реактивную систему залпового огня «Град», бронетранспортеры с живой силой, наземные робототехнические комплексы, а также ретрансляторы формирований ВСУ на Добропольском направлении, - рассказали в Минобороны России.

Там добавили, что действия ударных FPV-дронов обеспечили продвижение штурмовых подразделений ВС РФ на этом направлении.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике группировка войск «Центр» уничтожила САУ «Paladin» ВСУ.

Кроме того, сообщалось, что «Южная» группировка войск уничтожила танк «Leopard» ВСУ в ДНР.

