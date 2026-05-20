В ДНР группировка войск «Центр» уничтожила САУ «Paladin» ВСУ

За сутки бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение 11 бригадам вооруженных формирований Украины в районах Доброполья, Курицыно, Кучеров Яра, Ленина, Новоалександровки, Нового Донбасса, Рубежного, Светлого, Шевченко в Донецкой Народной Республике и Ивановки в Днепропетровской области.

- Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 255 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, - отмечают в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. ВС РФ нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах Дружковки, Константиновки, Краматорска, Малиновки, Николаевки, Ореховатки и Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, подразделение «Горыныч» уничтожило четыре ДРГ ВСУ и ретранслятор БПЛА в ДНР. Бойцы ФСБ продолжают охоту на украинских диверсантов в Константиновке.

