Пушилин рассказал о развитии сельскохозяйственной отрасли в ДНР. Фото: MAX/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о развитии сельскохозяйственной отрасли в Республике. Отдельно он остановился на вопросе посевных площадей. В 2026 году они составят 409 тысяч гектаров. Также руководитель Республики сообщил, что более 190 гектаров сельхозугодий очищены от взрывоопасных предметов.

- Ведем техническое перевооружение отрасли. Всего в текущем году планируем купить 301 единицу техники, - рассказывает Пушилин. - По программе развития сельских территорий: провели капремонт и благоустройство территории детского сада в Раздольном; построили спортивную и детскую площадки в Македоновке; построили детскую площадку в Кальчике.

Он добавил, что на развитие аграрного сектора в ДНР привлекают дополнительные средства.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике продлили упрощенную регистрацию самоходной техники до 2027 года.

Кроме того, сообщалось, что посевная кампания в ДНР уверенно набирает темп.

