В ДНР до 2027 года продлили упрощенную регистрацию самоходной техники. Фото: Минсельхоз ДНР

В Донецкой Народной Республике продлили упрощенную регистрацию самоходной техники до 2027 года. Об этом сообщают в Министерстве сельского хозяйства ДНР со ссылкой на Госинспекцию по технадзору в ДНР.

- Согласно постановлению Правительства РФ №1051, жители Республики смогут в упрощенном порядке регистрировать самоходные машины и обменивать украинские удостоверения тракториста-машиниста на российские без экзаменов, медосвидетельствования и госпошлины до 1 января 2027 года, - рассказали в Минсельхозе ДНР.

Там напомнили жителям региона, что с 1 января 2026 года за регистрационные действия взимается государственная пошлина в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике продолжат системную работу по обновлению и модернизации парка сельскохозяйственной техники. В 2025 году были приобретены 295 единиц техники, а в 2026 году планируется закупить еще 301 единицу.

