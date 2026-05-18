В Мариуполе восстанавливают многоквартирный дом на проспекте Ленина. Фото: «Возродим Донбасс»

В Мариуполе завершили важный этап восстановления многоквартирного дома №105 на проспекте Ленина. Специалисты «Невского РЭУ» смонтировали балконные блоки, установили розетки и выключатели, оштукатурили поверхности и обработали их праймером. Кроме того, уложили второй слой кровли. Об этом сообщили на портале «Возродим Донбасс».

Работы идут по графику. Когда закончат финишную отделку, строители приступятся к следующим этапам благоустройства помещений.

Ранее сообщалось, что спорткомплекс «Нептун» в Мариуполе восстанавливает подрядчик из Санкт-Петербурга - компания «Модуль-Центр». На объекте трудятся 85 человек. Петербуржцы планируют сдать объект уже в этом году.

Кроме того, строители из Московской области восстанавливают многоквартирный дом на проспекте Металлургов в Мариуполе. Сейчас специалисты занимаются кровлей и несущими конструкциями.

