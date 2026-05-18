Спорткомплекс «Нептун» в Мариуполе восстанавливают 85 рабочих из Петербурга

Спорткомплекс «Нептун» в Мариуполе восстанавливает подрядчик из Санкт-Петербурга - компания «Модуль-Центр». На объекте трудятся 85 человек. Об этом сообщили на портале «Возродим Донбасс».

Рабочие уже заканчивают демонтаж старых конструкций и приступили к восстановлению железобетонных поверхностей потолка. Параллельно идет монтаж подступеньков, устройство каркаса стен и облицовка аквапанелями стен, коробов и колонн.

Петербуржцы планируют сдать объект уже в этом году.

Ранее сообщалось, что строители из Московской области восстанавливают многоквартирный дом на проспекте Металлургов в Мариуполе. Сейчас специалисты занимаются кровлей и несущими конструкциями. Параллельно монтируют новые инженерные коммуникации и ставят современные окна. Эксперты строительного контроля проверяют, все ли соответствует проекту и нормам.

Кроме того, инвестор, который будет восстанавливать мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, приступил к поэтапной реализации проекта.

