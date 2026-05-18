В ДНР группировка войск «Центр» уничтожила РСЗО «Град» и САУ «Caesar» ВСУ

За сутки бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в районах Новогригоровки, Кучеров Яра, Нового Донбасса, Белицкого, Белозерского в Донецкой Народной Республике, Новоподгородного и Райполя в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

На данном направлении ВСУ за сутки потеряли более 300 солдат, четыре бронемашины, 13 автомобилей, РСЗО «Град» и три орудия полевой артиллерии, включая французскую самоходную артиллерийскую установку «Caesar». Также были уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Тихоновки и Константиновки в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, российские войска шаг за шагом продвигаются к освобождению города Белицкое на Красноармейском направлении.

