ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районах Красного Лимана и Сидорово в ДНР (архивное фото)

За сутки группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение. ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Красного Лимана и Сидорово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

В зоне ответственности группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли свыше 180 человек личного состава, танк, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, РСЗО и два орудия полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что за сутки группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи, а также нанесла поражение живой силе и технике девяти бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области.

Кроме того, бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение по девяти бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике.

