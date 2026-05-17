Небо над столицей ДНР будет затянуто облаками Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям и гостям Донецка стоит приготовиться к прохладному и дождливому дню в воскресенье. Синоптики обещают пасмурную погоду с осадками, которые будут идти практически весь день. Расскажем, какой будет погода в Донецке 17 мая 2026 года.

Температура воздуха

Утром температура воздуха составит +14-15°C. К полудню столбики термометров поднимутся до отметки +19-20°C, но значительного тепла ожидать не стоит из-за облачной погоды. Ночью температура незначительно понизится до +15-16°C.

Осадки

Небо над столицей ДНР весь день будет затянуто облаками, пройдет дождь. Ветер ожидается слабый, в пределах 2-3 метров в секунду, с возможными кратковременными порывами до 6-7 метров в секунду.

Атмосферное давление

Атмосферное давление будет пониженным и составит около 734-735 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

17 мая по народному календарю отмечается день Пелагеи Заступницы. Вместе с церковью, которая в этот день чтит мученицу Пелагию Тарсийскую, наши предки обращали внимание на природные явления. Говорили, что дождь в этот день предвещает богатый урожай хлеба и овощей. Гроза обещала теплое и солнечное лето без засухи. А вот алая заря на закате могла предупреждать о ветреной и неустойчивой погоде в ближайшие дни.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке по маршруту №77 запустили два новых вместительных автобуса

Маршрут №77 является одним из наиболее востребованных в Донецке (подробнее)