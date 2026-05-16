В Донецке прошел финал турнира по популярной игре Counter-Strike 2

В соревнованиях приняли участие более ста талантливых киберспортсменов. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке прошел финал турнира «Первый Кубок главы городского округа Донецк по Counter-Strike 2». Об этом сообщили в администрации города.

Масштабные соревнования собрали более ста талантливых киберспортсменов, представляющих не только Донецк, но и соседние города: Макеевку, Енакиево, Харцызск, Иловайск, Мариуполь, Амвросиевку и Шахтерск.

Заместитель главы администрации городского округа Донецк Игорь Сапрыкин поприветствовал всех игроков, отметив их впечатляющие достижения и поблагодарив за зрелищные матчи, которые не оставили равнодушным ни одного болельщика.

Победителей ожидала внушительная денежная награда: чемпион турнира стал обладателем 100 000 рублей. Серебряный призер был отмечен суммой в 75 000 рублей, а третье место принесло участнику 50 000 рублей.

Напомним, что киберспорт продолжает набирать популярность в Донецкой Народной Республике. Местная секция по киберспорту уже успела показать свои первые результаты.

