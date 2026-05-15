Предприятия ДНР представили свое производство на Конгрессе детских товаров

На Конгрессе индустрии детских товаров в Москве предприятия Донецкой Народной Республики представили свое производство школьной формы, а также спортивной и тренировочной одежды. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли ДНР.
- С 12 по 14 мая 2026 года в Москве, на площадке Конгресс-центра Сеченовского университета, состоялся Конгресс индустрии детских товаров. Это мероприятие собрало ведущих производителей и экспертов в области детских товаров со всей России, включая представителей Донецкой Народной Республики, - рассказали в Министерстве.
Там добавили, что производство ДНР получило высокую оценку от министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.
Ранее сообщалось, что предприятие по производству автобусов и спецтехники открылось в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, сообщалось, что в Донецке прошел гала-показ коллекций одежды ведущих дизайнеров России.
