Система «Купол Донбасса» за сутки отразила пять атак БПЛА ВСУ в ДНР

Были нейтрализованы и уничтожены в общей сложности пять вражеских дронов. Фото (архив): УФСБ России по ДНР

За прошедшие сутки на территории ДНР были пресечены пять атак украинских беспилотников. Эффективную защиту от воздушных угроз обеспечивала действующая в регионе система «Купол Донбасса».

Согласно данным Штаба обороны Республики, средствами противовоздушной обороны и сводных мобильных огневых групп были нейтрализованы и уничтожены в общей сложности пять вражеских дронов.

- За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 5 дронов противника, - говорится в сообщении.

В Штабе обороны ДНР призывают жителей сохранять бдительность. В случае обнаружения обломков сбитых беспилотников или других взрывоопасных предметов необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам экстренных служб, чтобы избежать возможных рисков.

