Две немецкие овчарки из Воронежской области будут проходить службу в ДНР

В Донецкую Народную Республику из Воронежской области привезли двоих щенков немецкой овчарки. Корсара и Кьяру передали ГУФСИН России по ДНР, чтобы восполнить поголовье служебных собак.
Как сообщили «КП Донецк» в ГУФСИН России по ДНР, сейчас шестимесячным щенкам предстоит карантин. Затем их ждет общий курс дрессировки: привыкание к кличке и обмундированию (ошейнику и поводку), освоение команд «рядом», «место», «стоять», «иди вперед». С девяти месяцев начнется специальная подготовка - собак научат ходить по следу, выбирать вещь или человека, задерживать нарушителей.
Корсар и Кьяра будут служить в ЛИУ-9 в Ждановке. За каждым щенком закрепили кинолога - специалиста с опытом воспитания служебных собак. Уже к году овчарки перейдут в разряд учебных и приступят к тренировкам по выбранному профилю: розыскному или патрульно-розыскному.
В 2026 году в учреждения уголовно-исполнительной системы Республики планируют привезти еще как минимум десять щенков.
