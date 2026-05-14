Две немецкие овчарки из Воронежской области будут проходить службу в ДНР. Фото: ГУФСИН России по ДНР

В Донецкую Народную Республику из Воронежской области привезли двоих щенков немецкой овчарки. Корсара и Кьяру передали ГУФСИН России по ДНР, чтобы восполнить поголовье служебных собак.

Как сообщили «КП Донецк» в ГУФСИН России по ДНР, сейчас шестимесячным щенкам предстоит карантин. Затем их ждет общий курс дрессировки: привыкание к кличке и обмундированию (ошейнику и поводку), освоение команд «рядом», «место», «стоять», «иди вперед». С девяти месяцев начнется специальная подготовка - собак научат ходить по следу, выбирать вещь или человека, задерживать нарушителей.

Корсар и Кьяра будут служить в ЛИУ-9 в Ждановке. За каждым щенком закрепили кинолога - специалиста с опытом воспитания служебных собак. Уже к году овчарки перейдут в разряд учебных и приступят к тренировкам по выбранному профилю: розыскному или патрульно-розыскному.

В 2026 году в учреждения уголовно-исполнительной системы Республики планируют привезти еще как минимум десять щенков.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР будут развивать хоккей

В ДНР внедрят комплексную систему подготовки юных спортсменов (подробнее)