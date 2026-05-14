Жительница Харцызска нашла чужую банковскую карту и потратила деньги

Прокуратура утвердила обвинение по делу о краже с банковского счёта в Харцызске (архивное фото) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Прокуратура Харцызска утвердила обвинительное заключение по делу местной жительницы. Ее обвиняют в краже денег с банковского счета.

По версии следствия, в марте 2026 года женщина нашла на детской площадке чужую банковскую карту. После этого она расплачивалась ею в магазинах города, потратив все деньги с карты. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП Донецк» в прокуратуре ДНР.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали жительницу Донецка, которая обманным путем получила около полутора миллионов рублей в качестве компенсации за утраченное жилье. Выяснилось, что женщина подала заявление на выплату, но скрыла факт наличия в собственности другого жилого помещения - купленного ею и пригодного для проживания.

