Жительница Харцызска нашла чужую банковскую карту и потратила деньги

Прокуратура Харцызска утвердила обвинительное заключение по делу местной жительницы. Ее обвиняют в краже денег с банковского счета.
По версии следствия, в марте 2026 года женщина нашла на детской площадке чужую банковскую карту. После этого она расплачивалась ею в магазинах города, потратив все деньги с карты. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.
- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП Донецк» в прокуратуре ДНР.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали жительницу Донецка, которая обманным путем получила около полутора миллионов рублей в качестве компенсации за утраченное жилье. Выяснилось, что женщина подала заявление на выплату, но скрыла факт наличия в собственности другого жилого помещения - купленного ею и пригодного для проживания.
