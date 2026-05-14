Сумма банковских вкладов жителей Донбасса и Новороссии выросла на 13% с начала года

Почти 23 млрд рублей - объем депозитов жителей Донбасса и Новороссии на начало мая 2026 года. Это на 13% больше, чем в начале года. Такие данные приводит банк ВТБ.

Тренд на сбережения сохраняется, хотя ключевая ставка ЦБ снизилась с 21% до 14,5%. А вместе с ней падет и доходность вкладов.

Средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банков упала до 13,06% (данные ЦБ) и 10,65% (данные Frank RG). При этом накопительные счета становятся популярнее, несмотря на смягчение кредитно-денежной политики.

По данным банка, всего жители новых регионов открыли 45 тысяч накопительных счетов, почти 10 тысяч из них – с начала года. Средний чек такого счета — 173 тысячи рублей.

Управляющий ВТБ в Новороссии Виктор Шип пояснил: «Мы фиксируем стремительный рост интереса к накопительным счетам. Это простой и удобный инструмент, который работает как электронный кошелек, а также дает возможность получать дополнительный доход за счет капитализации процентов».

В банке прогнозируют, что во втором полугодии 2026-го, по мере смягчения политики регулятора, этот тренд только усилится.