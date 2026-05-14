16 мая «Шахтер» Донецк сыграет с «Чайкой-М» во Второй футбольной лиге РФ. Фото: ФК «Шахтер» Донецк

В субботу, 16 мая, донецкий «Шахтер» проведет матч 8-го тура LEON-Второй лиги дивизиона Б в группе 1. Соперником станет «Чайка-М».

Игра пройдет в селе Песчанокопском на стадионе имени И.П. Чайки по адресу улица Суворова, 1Б. Начало встречи в 16:00.

«Чайка-М» из Ростовской области после семи туров набрала всего одно очко и замыкает турнирную таблицу. У «Шахтера» - 16 баллов и второе место. От лидирующего «Севастополя» горняки отстают только по разнице забитых и пропущенных мячей.

Напомним, что футбольный клуб «Шахтер» из Донецка одержал победу в матче седьмого тура Второй лиги (дивизион Б), обыграв «Ростов-2» со счетом 3:2. Этот результат позволил «горнякам» сохранить свои позиции в верхней части турнирной таблицы.

