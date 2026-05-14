Росгвардейцы в ДНР навестили участников Великой Отечественной войны и блокадников

Встречи получились очень трогательными. Фото: Росгвардия

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по ДНР организовали серию встреч с участниками Великой Отечественной войны и жителями, пережившими блокаду Ленинграда. Мероприятия прошли в городах Торезе, Макеевке и Новоазовске. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Представители ведомства вручили ветеранам цветы и памятные подарки, поблагодарив за их подвиг, стойкость и мужество, проявленные в суровые годы войны. Сотрудники Росгвардии поинтересовались здоровьем старшего поколения и предложили свою помощь в решении бытовых вопросов.

Встречи получились очень трогательными. Так, труженица тыла Мария Волобуева исполнила для гостей песни военных лет под аккомпанемент гитары. Николай Мельников, который прошел через тяжелые бои за донецкую землю, поделился своими фронтовыми воспоминаниями. Людмила Федорова, пережившая страшную зиму 1941-1942 годов в блокадном Ленинграде, рассказала о суровых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного города.

Ветераны, в свою очередь, поблагодарили росгвардейцев за внимание и заботу. Свидетели тех грозных событий напутствовали молодое поколение быть достойными наследниками великого прошлого, беречь единство своей страны и всегда оставаться верными долгу перед Отечеством.

