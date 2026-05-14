В Макеевке открыли новый Центр обслуживания клиентов «Энергосбыт Донецк».

В Макеевке открыли новый Центр обслуживания клиентов «Энергосбыт Донецк». В церемонии открытия приняли участие министр угля и энергетики ДНР Денис Епифанов. А также праздничную атмосферу поддержал творческий коллектив народной студии эстрадного пения «Глас». Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

- Новый ЦОК на Академической, 200 позволит существенно разгрузить потоки клиентов и сократить время ожидания. Для нас важно, чтобы качество сервиса соответствовало ожиданиям жителей Макеевки, - сказала заместитель генерального директора «Энергосбыт Донецк» Диана Орлова.

Новый офис оснащен современным оборудованием и созданы все условия для оперативного решения вопросов по начислению, оплате и передаче показаний электроэнергии.

Ранее сообщалось, что первую в России диспетчерскую службу по борьбе с лесными пожарами создали в Донецкой Народной Республике.

