Детская площадка обрела вторую жизнь. Фото: ТГ/Зинченко

Совсем недавно в селе Новогнатовка под Волновахой появилась детская площадка - подарок для самых маленьких жителей. Об этом сообщил глава Волновахского округа ДНР Константин Зинченко.

Он отметил, что данная площадка не была приобретена или построена с нуля: в нее лишь вдохнули новую жизнь. Ее перенесли с прежнего места во время субботника. Установкой игровой зоны занимались активные и неравнодушные жители местной общины.

Муниципальная власть взяла на себя организацию материально-технического обеспечения. Были выделены необходимые строительные материалы - цемент и отсев - для надежного бетонирования опор и создания прочного основания площадки. Особую благодарность за предоставленные ресурсы выразили ООО «РСК».

В настоящее время решается вопрос о благоустройстве территории, где ранее располагалась детская площадка. Жителям села в скором времени предоставят подробную информацию о планах по ее дальнейшему использованию.

