ВСУ предпринимают систематические попытки ударить по недавно восстановленному драматическому театру в Мариуполе

ВСУ предпринимают систематические попытки ударить по недавно восстановленному драматическому театру в Мариуполе, для чего используют беспилотники самолетного типа. Все эти попытки атак вовремя пресекаются средствами противовоздушной обороны России. Об этом заявил генеральный директор театра Игорь Солонин.

По словам руководителя учреждения, местные жители, включая самих артистов, периодически слышат звуки приближающихся дронов, часто похожие на жужжание мопедов. Вскоре после этого активизируется работа ПВО, которая успешно сбивает беспилотники.

- Буквально 100 метров. Вполне возможно, что цель - театр, потому что там, по большому счету, если вы видели, вокруг театра только жилые дома. Там не может быть другой цели, - цитирует его слова РИА Новости.

Директор театра также отметил обеспокоенность творческого коллектива.

- Понимаете, ведь не девять жизней… Многие переживают за это, что не станет ли театр новой целью? Потому что он же, как бельмо в глазу (у Киева), - говорит Солонин.

